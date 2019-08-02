Волгоград, , 15:18 — REGNUM

По предварительным данным, 11 человек, в том числе четыре ребенка, из автобуса, попавшего в страшную аварию на Ставрополье, — жители Волгоградской области. Все они сейчас находятся под наблюдением медиков в Апанасенковской ЦРБ села Дивное Ставропольского края.

Мужчина 1948 г.р. из города Волжский погиб. Список пострадавших в аварии опубликовало ИА «Волга-Каспий». Два жителя Волгоградской области находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, по заданию губернатора из Волгограда в Ставрополь приехали специалисты территориального центра медицины катастроф. Они решат — возможна ли перегоспитализация пострадавших.

По данным правоохранительных органов в аварии погибли пять человек, 18 госпитализированы. ИА REGNUM собирает информацию о ДТП.