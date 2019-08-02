Генуя, Италия, , 15:14 — REGNUM

На обрушившемся в августе 2018 года генуэзском мосту Моранди в течение 25 лет не проводили серьезных ремонтных работ, передает Affari Italiani в пятницу, 2 августа, со ссылкой на результаты итало-швейцарского экспертного исследования причин трагедии.

В последний раз мост ремонтировали по-настоящему еще тогда, когда за его состояние отвечало итальянское государство, а не частные дорожные операторы, отметили эксперты.

В результате обрушения моста Моранди погибли 43 человека. Ответственность возложена на сотрудников компании Autostrade, оператора итальянских платных дорог, отвечающей в том числе и за этот виадук. В числе обвинений в адрес 71 гражданина — фальсификация данных и непредумышленное убийство.