Село Саранпауль, Югра, , 15:20 — REGNUM

В Югре, как и прогнозировалось, в районе населённого пункта Саранпауль регистрируется подъем уровня воды. Частично подтоплены пять индивидуальных жилых домов, в которых зарегистрированы 10 человек, и территории придомовых участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по ХМАО.

Угрозы подтопления социально-значимых объектов нет.

В Саранпауле заблаговременно проведена работа к обеспечению безопасности людей. Спасатели и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Ежедневно проводятся подворовые обходы и беседы с жителями подтапливаемой территории об угрозе паводка, порядке эвакуации в случае дальнейшего повышения уровня воды. На базе школы подготовлен пункт временного размещения, проверен запас продовольствия.

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