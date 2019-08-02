Сана, , 15:34 — REGNUM

Боевики исламистской группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военный лагерь на юге Йемена в пятницу, 2 августа, убив по меньшей мере 19 солдат, сообщили источники в службах безопасности, передает агентство Reuters.

Это уже второе нападение за последние несколько дней на лагерь йеменских сил безопасности, поддерживаемых Объединенными Арабскими Эмиратами, членом поддерживаемой Западом арабской коалиции, сражающейся с повстанцами-хуситами, которые контролируют районы страны.

Боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторое время удерживали лагерь в деревне Аль-Махфад в южной провинции Абьян, прежде чем были оттуда выбиты вооруженными силами Йемена.

В четверг, 1 августа, в военном лагере сил безопасности в южном портовом городе Аден взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли 13 полицейских.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение, опубликовав заявление в своем информационном агентстве Amaaq.

Сообщается, что в результате нападения были убиты и ранены десятки полицейских, в том числе начальник полицейского участка. В заявлении МВД говорится, что погибли только 13 человек.

Суннитская мусульманская коалиция вмешалась в военные действия в Йемене в 2015 году в попытке восстановить международно признанное правительство, которое осуществляет правление из «временной столицы», Адена, после создания повстанцами-хуситами своего правительства в столице страны, Сане, в конце 2014 года.

Конфликт широко рассматривается как опосредованная война между Саудовской Аравией и шиитским Ираном, который отрицает свою причастность к происходящему в Йемене.