Красноярск, , 14:55 — REGNUM

В страдающем от лесных пожаров Красноярском крае к борьбе с огнём привлечены более 900 человек, используется свыше 100 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

О предпринимаемых мерах по тушению лесных пожаров в крае губернатор Александр Усс отчитался на заседании правительственной комиссии под руководством министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

По словам Усса, в тушении задействовано 30 воздушных судов Минобороны РФ и МЧС. За прошедшие сутки в регионе ликвидировали пять пожаров на площади более 5 тысяч га.

Усс подчеркнул, что населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, по состоянию на 2 августа в красноярском крае действуют 129 лесных пожаров на общей площади порядка 1,1 млн га.

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