Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM

Трагедия с утонувшей семьей манси на севере Свердловской области вызвана особым отношением этого народа к природе. Об этом заявила свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе омбудсмена.

Мерзлякова напомнила, что из-за своего почитания природы и, в частности, рек, марси не учатся плавать. Именно поэтому для представителей народа иногда специально закупают спасательные жилеты.

Инцидент мог случиться потому, что лодка могла натолкнуться на затонувшее дерево, считает омбудсмен. Вода же в реке Лозьве холодная и быстрая.

Напомним, 1 августа стало известно о трагедии в реке Лозьве. Мать с тремя детьми и водителем пытались переплыть на лодке в посёлок Ушма. Однако лодка перевернулась. Двух детей и мать уже нашли — они не подают признаков жизни. Спасатели продолжают поиски остальных пропавших.

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