Кабул, , 14:48 — REGNUM

Официальные представители Афганистана сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели прицельный огонь по контрольно-пропускному пункту полиции в центральной провинции Дайкунди, убив там по меньшей мере 10 полицейских, 2 августа передает DailyMail.

Губернатор провинции Анвар Рахмати также сообщил о 15 раненых полицейских в результате нападения в районе Пату в пятницу, 2 августа. По его словам, боевики также понесли потери.

Однако член совета провинции Гайрат Джавахери назвал более высокое число погибших, заявив, что 13 полицейских были убиты.

Ответственность за нападение взял на себя представитель движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Юсуф Ахмади.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас фактически контролируют половину страны. Боевики-экстремисты встречались с послом США в Афганистане Залмаем Халилзадом с конца прошлого года с целью переговоров о поиске мирного урегулирования и прекращения идущей почти 18 лет войны в стране.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказываются вести прямые переговоры с кабульским правительством, считая его американской марионеткой.