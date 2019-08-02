Москва, , 14:20 — REGNUM

В Москве неизвестная женщина оставила на крыльце здания Минприроды РФ бутылку с жидкостью, сообщает агентство «Москва».

Происшествие случилось на улице Большая Грузинская. Сотрудники охраны предприняли попытку задержания. Женщина оставила на крыльце бутылку с самодельным фитилём.

«В ёмкости находилась жидкость с резким химическим запахом», — цитирует агентство слова источника.

Информации о том, удалось ли задержать неизвестную или она скрылась, в сообщении нет.