Нант, Франция, , 14:09 — REGNUM

В Нанте, городе на западе Франции, вводятся особые меры безопасности на фоне растущего негодования общественности в связи с гибелью местного мужчины после жестокого столкновения между полицией и людьми, пришедшими на музыкальный фестиваль академической музыки «Безумный день», 2 августа сообщает ASSOCIATED PRESS.

Смерть Стива Майи Канико, тело которого было найдено в реке на этой неделе, стала национальной проблемой, дестабилизирующей правление президента Эммануэля Макрона, отмечает AP.

Сторонники Канико планировали провести в память о нем митинг в Нанте, однако, власти не дали на него разрешения.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что не существует никакой связи между полицейской операцией и этой смертью. Участники фестиваля не согласны и заявляют, что после применения полицией слезоточивого газа несколько человек упали в протекающую там реку Луара.

Префект региона Клод д'Аркур заявил в пятницу, 2 августа, что полиция готовится к «максимальному риску» на основе разведданных, что смутьяны грозились «украсть момент эмоций» на митингах.