Донецк, , 13:47 — REGNUM

В Мариуполь, в штаб 36-й бригады морской пехоты ВСУ, доставили тело украинского военнослужащего, скончавшегося во время учений НАТО в Грузии, заявил 2 августа во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«В ходе разбирательства установлено, что морпех скончался в результате передозировки синтетическим наркотиком, полученным им от грузинского коллеги во время отработки совместных действий», — рассказал он.

По словам Басурина, командованию бригады поставлена задача инсценировать гибель боевика, представив его жертвой обстрела со стороны Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии проходят учения НАТО «Agile Spirit 2019» («Проворный дух 2019»), в которых участвуют более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран.

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