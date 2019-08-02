Донецк, 2 августа 2019, 13:47 — REGNUM
В Мариуполь, в штаб 36-й бригады морской пехоты ВСУ, доставили тело украинского военнослужащего, скончавшегося во время учений НАТО в Грузии, заявил 2 августа во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
По словам Басурина, командованию бригады поставлена задача инсценировать гибель боевика, представив его жертвой обстрела со стороны Народной милиции ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии проходят учения НАТО «Agile Spirit 2019» («Проворный дух 2019»), в которых участвуют более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран.
Читайте также: Военные учения Agile Spirit 2019 в Грузии как политическая бутафория