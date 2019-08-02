Полевской, Свердловская область, 2 августа 2019, 13:39 — REGNUM
В Полевском возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации, проводившей капитальный ремонт фундамента в доме № 41 по улице Степана Разина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
Отметим, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате проверки установлено, что в доме № 41 по улице Степана Разина проводился капитальный ремонт фундамента. Вследствие сильных дождей, произошло размытие грунта у основания здания, при этом подрядчик не обеспечил своевременную откачку воды.
Вскоре на стенах фасада, несущих стенах и перекрытиях внутри дома стали появляться трещины от двух до семи сантиметров, что сделало небезопасным проживание граждан в доме.
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