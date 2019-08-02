Полевской, Свердловская область, , 13:39 — REGNUM

В Полевском возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации, проводившей капитальный ремонт фундамента в доме № 41 по улице Степана Разина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Как полагает следствие, в нарушение требований технических регламентов, при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме не были соблюдены правила безопасности ведения таких работ, в результате чего создана угроза причинения вреда жизни и здоровью собственников жилых помещений, что сделало невозможным их дальнейшее проживание в своих квартирах», — уточнили в пресс-службе управления.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате проверки установлено, что в доме № 41 по улице Степана Разина проводился капитальный ремонт фундамента. Вследствие сильных дождей, произошло размытие грунта у основания здания, при этом подрядчик не обеспечил своевременную откачку воды.

Вскоре на стенах фасада, несущих стенах и перекрытиях внутри дома стали появляться трещины от двух до семи сантиметров, что сделало небезопасным проживание граждан в доме.

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