Ставрополь, , 13:33 — REGNUM

В страшной аварии в Ставропольском крае с участием автобуса и грузовика удалось выжить двоим детям и их матери, об этом сообщили в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края 2 августа. Именно спасатели ПАСС первыми прибыли на место аварии.

«Выводя из салона людей, мы услышали крики о помощи, которые доносились из-под образовавшихся завалов. Подойдя ближе, мы выяснили, что женщина с четырехлетним ребенком зажаты и не могут пошевелиться. Не теряя времени, мы приступили освобождать чудом уцелевших граждан от наваленных частей автобуса», — рассказал спасатель ПАСС СК села Дивное Заур Алиев.

Женщина и ребенок оказались буквально под завалами частей автобуса. Сначала спасатели освободили их головы, чтобы дать доступ кислороду, а затем приступили к освобождению. Сначала достали ребенка, затем его мать.

«Женщина находилась в шоковом состоянии и первым делом спросила, где ее дети, так как помимо четырехлетнего малыша с ней ехал и ее девятилетний ребенок. Мы отвели пострадавшую к врачам скорой помощи, где ее ждали дети, и они все вместе были госпитализированы в ближайшую больницу для обследования», — рассказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 августа на 420 километре автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» автобус, следовавший из Волгограда, столкнулся с грузовиком. В результате погибли пять человек, 19 получили ранения, 15 госпитализированы, из них пять — в крайне тяжелом состоянии.