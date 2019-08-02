Анкара, , 13:34 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции за июль 2019 года «нейтрализовали» 165 членов террористических организаций, об этом 2 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации проходили сразу в нескольких провинциях страны, среди обезвреженных преступников присутствовали особо разыскиваемые.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, в Турции действует ряд организаций, которые считаются террористическими, однако не все они считаются таковыми в лице международного сообщества.

В частности речь идет о сторонниках Фетхуллаха Гюлена и его организации ФЕТО, а также о повстанцах из Рабочей партии Курдистана.

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