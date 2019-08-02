Донецк, 2 августа 2019, 13:29 — REGNUM
В районе посёлка Опытное на украинских минах подорвалась группа боевиков ВСУ численностью до шести человек, заявил 2 июля во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее в районе Опытного работали инженерные подразделения ВСУ, которые минировали территорию дистанционным способом без составления карт минных полей и без установки предупреждающих знаков.
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