р-н Пуровский, , 13:25 — REGNUM

На Ямале двое рабочих получили тяжёлые ожоги на строительном участке в Пуровском районе. Возбуждено уголовное дело по факту производственного травматизма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По предварительным данным, инцидент произошёл 1 июля 2019 года около 8:00 по местному времени (6:00 мск) на территории строительного участка ООО «Ленгазспецстрой», находящегося в 80 километрах от города Тарко-Сале. Во время выполнения работ по предмонтажной подготовке канализационной насосной станции в результате нарушения технологии и процесса использования баллона с пропаном, произошло возгорание газо-воздушной смеси. В результате двое работников ООО «Ленгазспецстрой» получили тяжёлые термические ожоги.

По факту возбуждено уголовное дела по ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).