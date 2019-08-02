Калуга, , 13:21 — REGNUM

Два человека погибли, четыре получили ранения в результате автоаварии, произошедшей вечером 1 августа на 10 км автодороги «М-3 Украина — Перемышль — Погореловка» в Калужской области. 42-летний водитель ВАЗ-21 041, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Место дорожного происшествия Фото УГИБДД по Калужской области

В дорожном происшествии погибли виновник аварии и его 48-летнй пассажир. Еще четверо получили травмы разной степени тяжести: водитель, два пассажира внедорожника, в том числе четырехлетняя девочка, и 30-летний пассажир ВАЗ-21 041. Последний был госпитализирован.

В тот же день, в Калуге 19-летний водитель, находясь за рулём автомобиля Skoda, сбил пожилого мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход был травмирован.