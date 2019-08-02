Благовещенск, , 13:32 — REGNUM

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о пострадавших в результате наводнения в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт епархии.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

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Патриарх выразил сочувствие пострадавшим и заверил в молитвах о прекращении бедствия. Кроме того, от себя лично он перевёл один миллион рублей для оказания помощи.

. Патриарх Кирилл «Деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а социально-незащищенным нуждающимся»

Архиепископ Благовещенский Лукиан обратился к амурчанам и призвал не оставаться в стороне, по возможности оказать посильную помощь тем, кому совсем тяжело:

«Больше 600 домов и 1300 подворий уже подтоплены и по прогнозам цифры ещё увеличится. Более десятка населённых пунктов отрезаны от сухопутного сообщения. Пришла пора раскрыть сердца и души навстречу беде ближнего своего. Я сердечно прошу вас не оставаться в стороне и оказать посильную помощь нуждающимся».

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Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье переживает сильный паводок, много пострадавших, область лишилась урожая.