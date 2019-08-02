Минусинский р-н, , 13:20 — REGNUM

В Минусинском районе Красноярского края восьмилетняя девочка решила испугать лошадь и получила смертельную травму головы. Как сообщили ИА REGNUM 2 августа в Главном следственном управлении СКР по краю, обстоятельства смерти ребёнка устанавливаются, проводится проверка.

1 августа на улице в одном из сёл Минусинского района нашли тело восьмилетней девочки с травмой головы. По предварительным данным, в этот день девочка гуляла с подругой и увидела лошадь, которою решила испугать. Она подошла к животному и подпрыгнула на месте. Лошадь испугалась и ударила ребёнка задней ногой. Травма оказалась смертельной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Красноярском крае бык смертельно ранил 48-летнего скотника.

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