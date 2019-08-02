Сидней, Австралия, , 13:18 — REGNUM

Тело человека, застреленного из подводного ружья, было обнаружено на северном пляже в Сиднее. Об этом 2 августа сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции Нового Южного Уэльса.

По данным сотрудников правоохранительных органов, труп мужчины около 40 лет со следам насильственной смерти был найден возле автомобильной дороги.

Журналисты телеканала Seven предположили, что человека, вероятно, выбросили из автомобиля. Пока неясно, сам ли мужчина приехал на машине на пляж, где его нашли, или кто-то другой привез его туда.

Ведется расследование.