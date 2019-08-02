Чебоксары, , 12:56 — REGNUM

В столице республики Чебоксарах пятый день подряд держится среднесуточная температура не более +15 градусов, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, отметив, что июль в Чувашии стал самым холодным за последние 25 лет.

Складывающаяся метеорологическая ситуация говорит о том, что в Чувашию досрочно пришла осень. По прогнозам, по-осеннему дождливая и прохладная погода сохранится также на следующей неделе. При этом в предстоящие выходные, 3−4 августа, будет сравнительно комфортно, вероятность осадков уменьшится, и ожидается +15…+20 градусов тепла.

5 августа ожидается приход циклон из Украины. По расчётам, он может принести обильные осадки — от 20 до 50 литров воды на 1 кв. метр земли на фоне очередного похолодания до +10…+12 градусов. Ветер может усилиться до 20 м/с.

В середине недели в Чувашии прогнозируются кратковременные дожди в дневные часы, хотя при прояснениях прогнозируется максимум +20 градусов.

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