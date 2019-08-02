Анкара, , 12:48 — REGNUM

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» разыскиваемого повстанца, сражающегося в рядах Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 2 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Повстанец, известный как Ридван Тахран был обезврежен на юго-востоке страны в провинции Сиирт, за его голову назначалась награда в размере $53 тыс. 500. Он находился в «серой» категории разыскиваемых.

Всего правоохранительные органы Турции выделяют пять цветовых категорий для личностей, объявленных в розыск: серый, голубой, зеленый, оранжевый, для наиболее опасных преступников предусмотрена красная категория.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией за борьбу с правительством страны, направленную на создание собственной автономии в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции «нейтрализовали» пятерых курдских повстанцев в Ираке