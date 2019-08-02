Москва, , 12:24 — REGNUM

Пресненский суд Москвы 2 августа избрал меру пресечения для оппозиционера Ивана Подкопаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подкопаева заключили под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, до 27 сентября 2019 года. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).

02 августа 2019 года Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключению под стражу в отношении Подкопаева Ивана Романовича, обвиняемого в совершении преступлений ч.2 ст. 212 УК РФ, сроком на 1 месяц 26 суток, до 27 сентября 2019 года.

Отметим, ответственность по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.