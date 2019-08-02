Нижний Новгород, , 12:22 — REGNUM

Следственное управление СКР проверяет информацию о падении неисправных качелей на девочку, в результате чего ребёнок получил травму. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Известно, что 13-летня девочка приехала из Подмосковья. На упавших качелях находилась её подруга. В результате инцидента ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Ярославле было возбуждено уголовное дело по факту падения люльки качелей на семилетнюю девочку. Качели рухнули на ребенка из-за неисправного крепления. Детскую площадку устанавливали в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».

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