Нижний Новгород, 2 августа 2019, 12:22 — REGNUM
Следственное управление СКР проверяет информацию о падении неисправных качелей на девочку, в результате чего ребёнок получил травму. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.
Известно, что 13-летня девочка приехала из Подмосковья. На упавших качелях находилась её подруга. В результате инцидента ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Ярославле было возбуждено уголовное дело по факту падения люльки качелей на семилетнюю девочку. Качели рухнули на ребенка из-за неисправного крепления. Детскую площадку устанавливали в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».
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