р-н Партизанский, , 12:11 — REGNUM

В Приморском крае рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл на автодороге Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

Читайте также: В Приморье проводят проверку после смертельного ДТП с автобусом

Сообщении об автоаварии поступило в дежурную часть отдела МВД России «Партизанский». По предварительным данным, рейсовый автобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту №207 из Находки в Партизанск. В районе 14 км трассы в автобус врезался автомобиль «Ниссан Санни».

Известно, что в салоне автобуса находились 20 пассажиров. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира. Водитель и пассажир иномарки погибли.

По данным представителя департамента здравоохранения края, всего пострадали девять человек, включая двух детей, сообщает РИА Новости. Из восьми взрослых одна женщина с черепно-мозговой травмой переводится в Находку в нейрохирургию, ещё одна пассажирка автобуса с переломом рёбер и гематомой в области почки находится в хирургическом отделении ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП с участие автобуса произошло сегодня, 2 августа, в Ставропольском крае. В результате аварии погибли пять человек, ещё почти 20 человек пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое пострадавших в ДТП в Ставрополье находятся в реанимации