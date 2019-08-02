Можга, , 12:11 — REGNUM

В лесном массиве в Можгинском районе 1 августа было обнаружено тело подростка, который числится пропавшим с февраля 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

Тело было найдено на расстоянии 1,5 км от деревни Залесный в лесополосе. Для установления причины смерти и её давности проводится судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые мероприятии для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, 14-летний подросток ушел из дома 16 февраля 2019 года, отправившись на дискотеку. Около 2 часов ночи он покинул развлекательное учреждение, и больше его никто не видел. По данному факту было возбуждено уголовное дело.