Сургут, Югра, , 12:06 — REGNUM

В Югре возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Место трагедии Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

По версии следствия, 1 августа 2019 года в Сургуте около 23:00 часов по местному времени (21:00 мск) во двор дома № 1 по улице Пушкина прибыл полицейский наряд. Сигнал поступил от жителей дома о пьяных выходках 37-летнего мужчины. При задержании буян оказал активное сопротивление, ранив ножом полицейских. От полученных повреждений один из сотрудников полиции скончался на месте. Нападавший был убит при задержании.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

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