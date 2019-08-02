Геленджик, Краснодарский край, , 11:56 — REGNUM

Частный перевозчик, предоставлявший экскурсионно-туристические услуги туристам в Геленджике Краснодарского края, признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщила 2 августа пресс-служба Следственного комитета.

Как установлено судом и следствием, 32-летний водитель возил пассажиров за денежное вознаграждение по экскурсионным маршрутам в районе Геленджика на автомобиле ГАЗ, который принадлежал подсудимому. 14 августа 2018 года водитель вез шестерых пассажиров, в том числе двоих детей по маршруту, согласованному с владельцев, стоимость поездки составляла 1,3 тыс. для взрослого пассажира и 1,1 тыс. для ребенка. В горах, на участке дороги в окрестностях села Возрождение, автобус перевернулся в овраг. Водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое получили тяжкий вред здоровью. Водитель спустя два дня после аварии скончался. Следствие установлено, что и водителю, и владельцу автомобиля было известно о неисправности системы рулевого управления и тормозной системы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, также он выплатит компенсации морального вреда потерпевшим в сумме 600 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Ставропольском крае в аварию попал автобус с 23 пассажирами. Пять погибли, 19 попали в больницу.