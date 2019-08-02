Владимир, , 11:48 — REGNUM

Нападение на войсковую часть, планировавшуюся членами ячейки террористической организации, предотвращено во Владимирской области, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по региону 2 августа. Сотрудники управлений ФСБ по Владимирской и Рязанской областям пресекло деятельность экстремистов.

По данным ФСБ, руководил ячейкой житель Владимирской области, 1999 года рождения. Он и его сообщники, точное число которых не уточняется, задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 августа, стало известно о нейтрализации террористов в Татарии.