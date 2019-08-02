Аден, Йемен, , 11:45 — REGNUM

В результате нападения боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу в Йемене погибли 19 военнослужащих, об этом 2 августа сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел в провинции Абьян на юге страны, где деятельность террористов наиболее активна.

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользовалось инцидентом в Адене, произошедшем днем ранее, в ходе которого погибли порядка 50 военнослужащих.

После того, как в зону боевых действий прибыло подкрепление, террористы были отброшены, часть из них уничтожена.

Как передавало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, в условиях вакуума власти и постоянных столкновений между военными и повстанцами-хуситами, активность начинают проявлять и террористические группировки, наиболее опасны их действия на юге страны.

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