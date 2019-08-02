Анкара, , 11:31 — REGNUM

ВВС Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, об этом 2 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Удар пришелся на регионы Метина и Зап, он наносился в рамках спецоперации «Коготь», начавшейся в мае 2019 года, целью которого является пресечение деятельности курдских повстанцев на приграничной территории.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или их добровольная сдача.

Напомним, на протяжении более 30 лет члены РПК сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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