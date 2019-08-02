Севастополь, , 11:25 — REGNUM

Двое севастопольцев предстанут перед судом за то, что искали археологические предметы без соответствующего разрешения и присвоили себе древний античный сосуд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК и Севастополю. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Индиана Джонс Цитата из к/ф «Индиана Джонс В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США

По оценкам специалистов государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», древний кувшин является ценным археологическим предметом, минимальный возраст которого составляет 1800−1900 лет.

«Ущерб, причинённый преступными действиями грунтовому могильнику у села Верхнесадовое, составил более 167 тысяч рублей. После изъятия предмет передали в фонд государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации руководства музея-заповедника «Херсонес Таврический», с начала 2019 года госучреждение заработало более 25 млн рублей, приняв около 400 тысяч посетителей.

Об этом: За полгода севастопольский «Херсонес» заработал на посетителях 25 млн руб