Ульяновск, , 11:22 — REGNUM

В Ульяновской области завершены судебные разбирательства в связи с аварией в Мелекесском районе с участием автобуса, в которой погибли три человека. Перед судом предстал индивидуальный предприниматель, который превысил скорость, сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 22 марта 2019 года. По данным ведомства, иногородний бизнесмен управлял грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» и превысил установленную скорость на трассе Ульяновск — Димитровград — Самара. В ходе разбирательств установлено, что при выезде на полосу встречного движения он столкнулся с автобусом, следовавшим по межрегиональному маршруту. В результате аварии смертельные травмы получили водитель и два пассажира пассажирского транспорта.

Предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ему назначено 4,5 года колонии-поселения. Кроме того, по данным прокуратуры, в возмещение морального вреда с осужденного в пользу родственников погибших определено взыскать 3,1 млн рублей.

По данным ГИБДД Ульяновской области, в январе — июне 2019 года в регионе по вине водителей транспортных средств, находящихся в эксплуатации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировано 45 ДТП, в которых семь человек погибло и 61 получили ранения различной степени тяжести. С 29 июля по 4 августа на территории Ульяновской области проводится профилактическое мероприятие «Перевозчик 2», в рамках которого организовано проведение сплошных проверок грузовых транспортных средств и автобусов.