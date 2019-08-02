Кисмайо, , 11:30 — REGNUM

В городе Кисмайо на юге Сомали был застрелен традиционный старейшина, передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

Сулдан Рашид Дюре Омар был убит вечером в среду, 31 июля, на фоне нарастающей политической напряженности в штате Джубаланд и его столице, Кисмайо.

Омар был одним из старейшин, выбирающих членов регионального собрания в Джубаланде — эти депутаты впоследствии должны были избрать регионального президента в конце этого месяца.

Начальник полиции Ахмед Насир Гулед сообщил, что еще не известно, кто убил Омара. Подозрение может упасть на исламистских боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые часто преследуют тех, кого они считают соучастниками правительства.