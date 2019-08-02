Ставрополь, , 11:15 — REGNUM

Автобус, совершавший рейс из Волгограда в Ставрополь и попавший в крупное ДТП, принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в Ставропольском крае, сообщила 2 августа пресс-служба губернатора.

«Краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта инициирует проведение внеплановой проверки на предмет соблюдения требований транспортной безопасности в отношении компаний, осуществляющих межрегиональные пассажирские автоперевозки в Ставропольский край и с его территории. Соответствующее обращение будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший по маршруту Волгоград — Ставрополь, столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек погибли, 19 — госпитализированы, 15 остаются в больнице, в том числе пятеро — в тяжелом состоянии. Ранее о начале проверок сообщили прокуратура, Следственный комитет, Ространснадзор.