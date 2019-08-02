Шадринск, Курганская область, 2 августа 2019, 11:22 — REGNUM
Житель курганского города Шадринска нашёл на своём садовом участке четыре артиллерийских снаряда времён Гражданской войны. За добровольную сдачу найденных боеприпасов ему полагается денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии и полиции увидели снаряды со следами сильной коррозии.
Взрывотехники ОМОН «Скиф» осторожно перевезли снаряды от жилой застройки и уничтожили их накладным зарядом.