Шадринск, Курганская область, , 11:22 — REGNUM

Житель курганского города Шадринска нашёл на своём садовом участке четыре артиллерийских снаряда времён Гражданской войны. За добровольную сдачу найденных боеприпасов ему полагается денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии и полиции увидели снаряды со следами сильной коррозии.

Взрывотехники ОМОН «Скиф» осторожно перевезли снаряды от жилой застройки и уничтожили их накладным зарядом.