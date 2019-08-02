Екатеринбург, 2 августа 2019, 11:19 — REGNUM
В Свердловской области в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога» к ответственности за нарушения правил дорожного движения привлечены 3732 пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.
Также к ответственности привлечены 1,3 тыс. автовладельцев, которые не уступили дорогу гражданам на нерегулируемых пешеходных переходах.
Отметим, что в Свердловской области профилактическое мероприятие проходило с 29 по 31 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с января по июль 2019 года в результате ДТП погибли 52 пешехода, причём 35 из них в момент ДТП нарушили правила дорожного движения. Всего за первые за первые семь месяцев 2019 года было зарегистрировано 514 дорожных происшествий с участием пешеходов.
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