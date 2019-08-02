село Богородск, , 10:49 — REGNUM

В селе Богородск Октябрьского района Пермского края приостановлена деятельность артезианской скважины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Причиной закрытия скважины стал обнаруженный в воде стронций. Его показатель превысил допустимые нормы.

Чрезмерное присутствие стронция в воде опасно. Накапливаясь, элемент превращается в источник ядовитых токсинов. В результате, страдают кровь, печень, костная ткань, увеличивается вероятность образования опухолей.

Во избежание обеспечения населения села некачественной водой опечатан электрощит, при помощи которого осуществлялось водоснабжение. Пока работу скважины приостановили на 40 дней. После повторной проверки качества воды будет принято дальнейшее решение.