Ставрополь, , 10:48 — REGNUM

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведет проверку перевозчика, чей автобус попал в автоаварию с жертвами в Ставропольском крае в ночь на 2 августа. Об этом сообщает ведомство.

«По факту ДТП будет поведена проверка перевозчика. Перевозчик ИП», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости». Также планируется проверить и владельца грузовика.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в автоаварии на территории Ставропольского края в ночь на 2 августа. Автобус с 23 пассажирами выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Предварительная причина аварии — усталость водителя автобуса.