Ивдель, Свердловская область, , 10:43 — REGNUM

В Свердловской области Ивдельский городской суд признал виновным 22-летнего местного жителя в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданина приговорили к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Напомним, что преступление произошло 17 января 2019 года в Ивделе. По версии следствия гражданин в ходе попойки со своим дядей начал избивать его, нанося множество ударов в область туловища и головы. Далее он продолжил избивать его во дворе дома, в результате чего его старший родственник упал, ударившись о металлические качели. Потерпевший упал и не мог самостоятельно двигаться. Тогда обвиняемый пригласил соседа, чтобы занести родственника в дом. После этого злоумышленник скрылся.

Потерпевший был доставлен в больницу, но к сожалению, скончался от полученных травм.