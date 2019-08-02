Великий Новгород, , 10:34 — REGNUM

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор 44-летней жительнице Великого Новгорода по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, женщина обвинялась в ложном сообщении о «заминировании» одного из городских кафе на улице Прусской.

Суд установил, что ночью 25 января 2019 года женщина, после отказа администратора пропустить её на танцпол в кафе, позвонила по номеру «112» и сообщила о готовящемся в кафе взрыве. При этом, когда оператор службы спасения, восприняв угрозу как реальную опасность, перезвонила этой женщине для уточнения данных, та сведения о заложенной бомбе в раздевалке кафе повторила. Поднятые по тревоге сотрудники ряда спецслужб и скорой помощи немедленно прибыли на место, но сообщение о готовящемся взрыве кафе не подтвердилось.

Вину в совершении преступления женщина признала. Процесс проходил в особом порядке — без исследования письменных доказательств по делу и без вызова в суд свидетелей. Женщина приговорена к трём годам лишения свободы условно.