Чебоксары, , 10:31 — REGNUM

В чувашской Шумерле вынесен приговор 34-летней женщине, которую обвинили в убийстве новорожденной дочери. Она поместила ребёнка в пакеты и выбросила в сточную яму, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Разбирательства начались в апреле 2019 года, когда женщина после родов почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу, где врачи определили у неё признаки недавних родов и проинформировали правоохранителей. При осмотре места происшествия вскрылись обстоятельства происшествия. Следствие установило, что ребёнок родился днём 9 апреля: роды прошли в бане домохозяйства, где проживала женщины.

«Родив девочку, она поместила её в полиэтиленовые пакеты, завязала их и спрятала в яму для стока воды. Новорожденная задохнулась», — сказал Олег Дмитриев.

Женщину признали виновной в убийстве новорожденного ребенка и назначили два года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Чувашии под уголовное преследование попала 17-летняя чебоксарка, которую также обвинили в убийстве своего новорожденного ребенка. Следствие полагает, что младенец был выброшен в мусоропровод, где и скончался. Также в прошлом году тела новорожденных были обнаружены в мусорке и парке: 5 января — на мусоросортировочном комплексе в Чебоксарах, 5 мая — в парке культуры и отдыха «Ельниковская роща» в Новочебоксарске. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.