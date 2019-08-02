Ставрополь, , 10:31 — REGNUM

Доследственную проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса проводит Следственное управление СКР по региону, сообщили 2 августа в пресс-службе ведомства.

В следственных органах уточнили: ночью 2 августа на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь» на территории Апанасенковского района столкнулись грузовой автомобиль Renault Premium и рейсовый автобус, следовавший из Волгограда в Ставрополь. В автобусе находились 23 пассажира и два водителя. Пять человек погибли, 14 госпитализированы.

Следственные органы устанавливают обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в транспортном средстве, будет проверено их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья граждан. Следователи выясняют, было ли исправным транспортное средство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным, приведенным главой региона Владимиром Владимировым, пять пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.