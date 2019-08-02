Ставрополь, , 10:15 — REGNUM

Ситуация с оказанием помощи людям, пострадавшим в результате ДТП с автобусом, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров держит на контроле. Об этом он написал на странице в соцсети 2 августа.

«Для их транспортировки в краевой центр мы направили четыре реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы. Вся необходимая медпомощь пострадавшим оказывается. На месте работают правоохранительные органы, краевые министры здравоохранения и дорожного хозяйства и транспорта. Ситуация на постоянном контроле», — написал Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим из Волгограда в Ставрополь, произошло в ночь на 2 августа: по предварительным данным, водитель уснул, автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Пять человек, в том числе водитель, погибли. 19 получили травмы, 15 госпитализированы, из них пятеро пострадавших — в крайне тяжелом состоянии.

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