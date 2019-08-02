Оренбург, , 10:16 — REGNUM

В отношении 24-летнего жителя Оренбурга, которого сняли с поезда за дебош, вынесен приговор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, в конце 2018 года оренбуржец был снят с поезда сообщением «Москва — Оренбург» за нарушение общественного порядка. Когда полиция попросила молодого человека проследовать в дежурную часть для составления административного протокола, то оренбуржец проявил агрессию. Он начал оскорблять правоохранителей и оказывать сопротивление.

Железнодорожного дебошира приговорили к одному году условно с испытательным сроком.