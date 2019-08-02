Обнинск, Калужская область, , 10:11 — REGNUM

Обнинский городской суд вынес приговор пяти иностранным гражданам, проживавшим на территории Обнинска и Боровского района Калужской области, совершивших ряд разбойных нападений. Организатору преступной группы назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, его подельники проведут в исправительной колонии строгого режима от 9 до 11 лет, сообщила 2 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

По её словам, преступную группу возглавил 27-летний гражданин Узбекистана. В банду также вошли граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана в возрасте от 20 до 24 лет. Осужденные дважды совершили разбойные нападения на контору ООО «Букмекер Паб» и одно на магазин «Павлин» в Обнинске, а также на контору ООО «Букмекер Паб» в Калуге, где были задержаны сотрудниками полиции.

Преступления были совершены в августе и сентябре 2018 года. Банда пользовалась пневматическими пистолетами, внешне схожими с огнестрельным оружием. Во время грабежей, преступники стреляли и угрожали потерпевшим, с целью хищения денег.