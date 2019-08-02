Тулун, Иркутская область, , 10:08 — REGNUM

Военнослужащие Центрального военного округа раздали жителям города Тулуна на месяц 12 тонн хлеба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в пресс-служба ЦВО, только за последние сутки людям, находящимся в пунктах временного размещения, было выдано 145 булок.

«Для выпечки хлеба используются передвижные механизированные хлебозаводы, состоящие на вооружении подразделений материально-технического обеспечения, они были переброшены в Тулун в начале июля», — рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Центрального военного округа находятся сейчас в Тулунском районе. Они помогают устранять последствий паводка — очищают воду от загрязнений, выпекают хлеб, подвозят питьевую воду, проводят вакцинацию местного населения.

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