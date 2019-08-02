Ставрополь, 2 августа 2019, 10:08 — REGNUM
Пять пострадавших в аварии с участием автобуса, произошедшей в Ставропольском крае 2 августа, находятся в крайне тяжелом состоянии, об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.
https://www.instagram.com/p/B0pi-1jhj02/
Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием автобуса, следовавшего из Волгограда, произошла на автодороге «Астрахань — Элиста — Ставрополь» в ночь на 2 августа. Автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли на месте. Предварительная причина аварии — усталость водителя.