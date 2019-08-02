Ставрополь, , 10:08 — REGNUM

Пять пострадавших в аварии с участием автобуса, произошедшей в Ставропольском крае 2 августа, находятся в крайне тяжелом состоянии, об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

«Серьезная авария произошла сегодня ночью на территории Апанасенковского района. Рейсовый автобус Волгоград-Ставрополь столкнулся с грузовиком. По нашим данным, в грузовике было два человека, в автобусе — 26. К сожалению, есть жертвы. Погибли пять человек. Искренне соболезную их родным и близким. В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 — госпитализированы. Из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии», — написал Владимиров.

https://www.instagram.com/p/B0pi-1jhj02/

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием автобуса, следовавшего из Волгограда, произошла на автодороге «Астрахань — Элиста — Ставрополь» в ночь на 2 августа. Автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли на месте. Предварительная причина аварии — усталость водителя.