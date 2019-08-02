Екатеринбург, , 10:12 — REGNUM

В Свердловской области с января по июль 2019 года зарегистрировано 514 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.

В этих дорожно-транспортных происшествиях погибли 52 человека, из них большая часть — 35 человек, это пешеходы, которые нарушили требования правил дорожного движения. Также за семь месяцев с начала года в ДТП с участием пешеходов 486 граждан получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 31 июля погиб мужчина, который начал переходить проспект Космонавтов на красный свет. Однако автомобиль, который сбил его, также пытался проскочить перекрёсток в момент смены сигнала светофора.

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