Якутск, , 10:08 — REGNUM

В Якутии на птицефабрике в Нерюнгри обнаружили сальмонеллу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном Роспотребнадзоре.

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Специалисты в ходе исследований продукции «Нерюнгринской птицефабрики» выявили сальмонеллу в курице и её частях. На данный момент исследования показали наличие бактерии в бедре курином, крыльях и тушках.

Также взяты на исследование куриные яйца, но по ним результата ещё нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, сальмонеллу обнаружили в молочном креме, которым кормили пациентов психоневрологического интерната в Хабаровском крае. Крем готовили из куриных яиц.