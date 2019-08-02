Ставрополь, , 10:00 — REGNUM

Профилактические рейдовые мероприятия «Скорость» будут проводиться на территории Ставропольского края, первый этап пройдет 2−5 августа, второй — 15−19 августа, сообщили ИА REGNUMв ГИБДД по региону.

Мероприятия проводятся «в связи с несокращающимся количеством автоаварий по причине нарушения водителями безопасного скоростного режима». Рейды охватят всю территорию региона, будут проводиться как на федеральных, так и на региональных трассах в круглосуточном режиме. Мобильные приборы измерения скорости движения будут использовать и наряды ДПС, и скрытые патрули. Данные нарушителей будут передаваться ближайшему экипажу ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 августа в Ставропольском крае автобус с 23 пассажирами, следовавший из Краснодара, столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли.